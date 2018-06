AkzoNobel neemt Roemeens verfbedrijf over

Gepubliceerd op | Views: 473

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel neemt de Roemeense maker van verf, lijm en specie Fabryo over. Daarmee wordt het naar eigen zeggen in één klap de grootste speler op de snel groeiende verfmarkt in Roemenië.

Fabryo was vorig jaar goed voor een omzet van 45 miljoen euro. Het bedrijf heeft vierhonderd medewerkers in dienst op twee productielocaties en in zes distributiecentra. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

De geplande transactie zal naar verwachting afgerond worden in de tweede helft van dit jaar, onder voorbehoud van goedkeuring.