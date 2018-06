Google investeert 550 miljoen in JD.com

Gepubliceerd op | Views: 736

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Google investeert een bedrag van 550 miljoen dollar in contanten in de Chinese webwinkel JD.com. Beide bedrijven gaan daarbij wereldwijd samenwerken op het gebied van e-commerce, aldus een gezamenlijke verklaring.

Google krijgt een aandelenbelang van minder dan 1 procent in JD.com. De bedrijven gaan samenwerken bij de ontwikkeling van diensten voor detailhandelaars in verschillende regio's zoals Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten en Europa. Google kan op die manier zijn aanwezigheid in de sterk groeiende markten in Azië verder versterken in de strijd met rivaal Amazon. JD.com is een belangrijke concurrent van het Chinese Alibaba.

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart is ook een aandeelhouder van JD.com, net als het grote Chinese internetconcern Tencent.