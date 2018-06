Heineken trekt portemonnee voor Britse pubs

Gepubliceerd op | Views: 627 | Onderwerpen: Groot-Britannië, levensmiddelen

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Heineken steekt miljoenen in zijn kroegen in het Verenigd Koninkrijk. De investering levert circa duizend nieuwe banen op, stelt de brouwer.

In totaal investeert Heineken dit jaar 44 miljoen pond (50 miljoen euro) in ongeveer een kwart van de 2900 Britse pubs van het concern, die onder de noemer Star Pubs & Bars vallen. In de afgelopen vijf jaar trok Heineken al 140 miljoen pond uit voor deze kroegen.

Het aantal kroegen van Star Pubs & Bars is vorig jaar meer dan verdubbeld na de overname van 1900 zaken van Punch Taverns door Heineken. Door de integratie van die pubs in zijn eigen kroegmerk is Heineken een van de grootste kroeguitbaters van het Verenigd Koninkrijk.