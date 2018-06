Japanse export trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 294 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De export van Japan is in mei gestegen in het hoogste tempo in vier maanden. De uitvoer ging met 8,1 procent omhoog op jaarbasis, tegen een groei met 7,8 procent een maand eerder, aldus cijfers van de Japanse overheid.

Economen hadden in doorsnee op een exportstijging met 7,5 procent gerekend. Met name de export van Japan naar andere delen van Azië zat stevig in de lift, vooral richting China. Ook de uitvoer naar de Verenigde Staten toonde een toename, ondanks de handelsspanningen tussen Japan en de VS.

De import van de derde economie van de wereld nam in mei met 14 procent toe, na een stijging met 5,9 procent in april. Hier werd door economen een toename met 8 procent voorspeld.