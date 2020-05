Flow Traders steekt geld in aandelenbeurs MEMX

Gepubliceerd op | Views: 1.038

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders heeft een strategische investering gedaan in de nieuwe Amerikaanse aandelenbeurs Members Exchange (MEMX). Om hoeveel geld het gaat is niet naar buiten gebracht.

MEMX werd vorig jaar opgericht door een consortium van banken, vermogensbeheerders en flitshandelaren. De beurs wil de concurrentie aangaan met New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq door lagere kosten aan te bieden.

Volgens Flow Traders-topman Dennis Dijkstra onderstreept de investering van zijn bedrijf dat het inzet op langetermijnbetrokkenheid met de Amerikaanse aandelenwereld en verdere groei. "We kijken ernaar uit om onze eigen perspectieven te bieden over de dynamiek van de Amerikaanse aandelenmarkt terwijl we samenwerken met de hele investeerdersgroep om het succes van MEMX te verzekeren. "