Aandeelhouders ASMI verwelkomen nieuwe topman

Het is wel jammer dat iex met halve info komt,wie het volledige bericht bij de aandeelhouder leest,ziet hoe de info over het dividend van iex toch klopt omdat asmi al in nov2019 een interim div van 1€ betaald heeft,dus dat is voor mij een tegenvaller,ik had op 3€ gerekend,nu ja,het blijft nog leuk en ik denk,bij verder opklarende lucht op de beurs dat hij al gauw de 125€ aan gaat stippen,vaart wel!