Aandeelhouders ASMI verwelkomen nieuwe topman

ALMERE (AFN) - De aandeelhouders van ASM International (ASMI) zijn akkoord gegaan met de benoeming van Benjamin Loh tot bestuurder. Hij volgt Chuck del Prado op als topman van het bedrijf. Ook de benoemingen van Monica de Virgiliis en Didier Lamouche tot commissarissen van ASMI en andere stempunten kregen groen licht op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Loh is afkomstig uit Singapore en heeft volgens ASMI een bewezen staat van dienst in de high tech-industrie. Del Prado kondigde in september aan terug te willen treden om meer tijd met zijn familie door te brengen. Hij kwam in 2008 aan het roer van ASMI te staan als opvolger van zijn vader Arthur del Prado.