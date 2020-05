Sentiment op Wall Street stevig in de lift

quote: Pieter Vandewalle schreef op 18 mei 2020 20:43:

Schulden zijn niet echt een probleem, de centrale bank koopt ze wel op en dan is ze eigenlijk verdwenen.

Dat wat op de balans van de FED staat en niet wordt terugbetaald wordt in feite weggeinflateerd. Dat is ten opzichte van al het geld dat in de gehele economie aanwezig is, wat zo ontzettend veel is dat zelfs een paar trillion afboeken geen noemenswaardige inflatie zal veroorzaken. Centrale banken kunnen alles kopen wat los en vast zit en dat komt omdat ze nog steeds het mandaat hebben van 2% inflatie. Die wordt al sinds 2010 zelfs met enorme geldinjecties niet meer gehaald omdat de reeele economie al meer dan 10 jaar houtje touwtje is. Dat is het werkelijke probleem. In een gezonde economie leiden lage rentes tot inflate. In een Japan-scenario waar de reeele economie krimpt (om wat voor reden dan ook, bevolkingskrimp, productiviteitskrimp) niet. Wat we inderdaad ook van Japan kunnen leren is dat de centrale banken dit decennia lang probleemloos kunnen volhouden. Dat is trouwens geen garantie dat dalende beurzen verleden tijd zijn, want ook monetaire verruiming kan in sommige economische scenarios niet voldoende zijn om het effect van een slinkende money multiplier en dalende omloopsnelheid van het geld te compenseren. En dat is precies wat er nu aan de hand is momenteel - geen kredietverstrekking, en weinig transacties. Ik geloof dus niet in TINA, dat is in mijn ogen alleen een korte termijn self-fulfilling prophecy.Wat ik zelf interessanter vind dan het macro verhaal is of we dit centrale banken beleid moeten willen. U merkt terecht op dat er een soort nieuwe wereldorde aan het ontstaan is waar centrale banken in feite samen met overheden de dienst uitmaken. De baas van de FED is in feite een rockstar geworden. En politici van de regerende partij hoeven maar even de centrale bank te bellen als ie geld nodig heeft. Daarmee zit het allemaal wel heel erg dicht tegen communisme aan, en die effecten gaan zeker nog zichtbaar worden. Het leidt tot zombie bedrijven, en andere bedrijven die wel omvallen omdat de overheid (en politieke vriendjes) in feite gaan bepalen wie geld krijgt om te overleven. Dan hebben we ook nog geld direct uitdelen aan de burger, helikoptergeld en basisinkomen, cash rewards voor de burger zoals in de USA al is gebeurd, zijn allemaal verwante begrippen en ook dat grenst aan communisme. De beurzen kunnen dan wel lekker stijgen, ik weet niet of ik in zo een wereld graag wil leven.