Aedifica zet voet aan land in Zweden

Gepubliceerd op | Views: 393 | Onderwerpen: Zweden

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica heeft naar eigen zeggen voet aan land gezet in Zweden door de voltooiing van twee gloednieuwe gespecialiseerde residentiële zorgcentra in Uppsala en Heby. "We zijn verheugd over deze belangrijke stap vooruit in ons Europese groeiverhaal en we kijken er naar uit om de activiteiten van de groep in Noord-Europa via Hoivatilat verder te ontwikkelen", laat topman Stefaan Gielens weten.

In de locaties is volgens de onder meer aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming ongeveer 39 miljoen Zweedse kroon geïnvesteerd, omgerekend zo'n 4 miljoen euro. De zorgcentra, met een totale capaciteit van twaalf bewoners, worden verhuurd worden op basis van langetermijnovereenkomsten. Het rendement op basis van de kostprijs bedraagt circa 6,5 tot 7 procent.

De uitbreiding naar Zweden is mogelijk gemaakt door de recente overname van de Finse branchegenoot Hoivatilat. Gielens geeft aan dat er in Zweden meerdere nieuwe ontwikkelingsprojecten zijn gepland, waarvan sommige later dit jaar al zullen worden opgeleverd. In het land zitten meerdere gespecialiseerde residentiële zorgcentra en kinderdagverblijven in de pijplijn. Ook wil Aedifica in de toekomst woonzorgcentra voor senioren aan zijn Zweedse portefeuille toevoegen.