NN wil dat overheid helpt bij verzekeren pandemie

NN, maar ook anderen hoor, zijn e niet om uit te betalen bij schade, ze verzekerden voor "een veilig gevoel" bij de premiebetaler. Zelfs de reclame was en is daarop gericht. Een veilig gevoel. Dat was en is het. Toch is mijn ervaring dat ze wel betalen als je het goed aanpakt en zonder tussenpersoon direct met hun in communicatie gaat. Ervaring met een tussenpersoon die van alles beloofd kostte me: geen vergoeding bij inbraak !