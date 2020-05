Uber schrapt nog eens 3000 banen vanwege coronacrisis

Vanaf heden moet de chauffeur en de passagier een monddoekje gebruiken, de chauffeur moet voor aanvang een selfie maken.

In Amsterdam is nu nog steeds 90% minder auto-aanbod, begin juni komen er weer een paar duizend terug, de 3 maanden schorsing(dus geen verzekeringspremie afdrachten) gaat ten einde komen, ben benieuwd hoe de Amsterdamse markt dit gaat absorberen.



Den Haag/Nederland faciliteert nog steeds de prettige belasting omstandigheden(ruling), het is nog steeds een schande binnen onze grenzen.