Forse winsten op Europese beurzen

De beurzen raken op steeds grotere afstand van de reële economie. Een gevaarlijke situatie leert het verleden ons.

Het is nu juist heel belangrijk dat het bijgepompte geld goed terecht komt in deze reële economie! Gebeurt dat niet, dan zal er echt een zeepbel uiteenbarsten, waardoor de wereldeconomie in een tweede recessie (double dip) komt. Het eeuwig de kop in het zand steken zal althans niet werken... (ook al lijkt het wel zo)

We moeten er dus maar vertrouwen in hebben dat het goed komt.

Daarbij speelt in deze recovery de bijzondere omstandigheid dat we ook nog eens afhankelijk zijn van iets dat we niet in de hand hebben: het verdere verloop van de epidemie. Als maatregelen weer moeten worden aangescherpt (zelf acht ik die kans groot als de maanden weer kouder worden en iedereen weer vatbaarder wordt en dichter op elkaar zit), dan is het dubbel ellende!

Voor mij genoeg onzekerheden om het zekere voor het onzekere te nemen en voornamelijk vanaf de zijlijn toe te kijken (met bescheiden lange termijn portefeuille en wat short posities)