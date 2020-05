'Einde ECB-opkoopprogramma snel in zicht'

Moec hint op meer stimulering terwijl we aan het begin van de lente zitten, Moec is een stresskip, hij moet eens gaan hinten op wat rente-verhogingen, maar dat durft hij niet, dan is hij zijn vaste betrekking bij De AXA managers kwijt.



De ECB is onuitputtelijk, een punt doet maar 6-7 pixels, 3 nullen iets meer pixels, het is fictief.

Natuurlijk komt er nog meer stimulus, veel meer, we kunnen feitelijk grotere bedrijven als een KLM op een nettowinst van 800 miljoen euro per kwartaal zetten met wat inkloppingen op een toetsenbord, geld=vertrouwen.