Hoofdindex Amsterdam op winst

quote: Jetje1 schreef op 18 mei 2020 17:00:

Volgende crisis er maar vol in gaan, nooit verwacht dat de beurzen zo zouden reageren

Heb je niks gedaan dan op 390-410, je schrijft het al 'nooit verwacht', dat zeggen ze later dit jaar ook als het weer naar beneden komt. Stond een stukje over het te verwachten 2e kwartaal van de amerikaanse economie, daarin wordt gesproken van een krimp van 30(!)%. In een interview gaf oud president Obama aan dat het land(VS) momenteel wordt geleid door mensen die geen benul hebben van wat ze aan het doen zijn. Ik zou zeggen lekker laten lopen de beurs, want die heeft de tijd van oplopende koersen sneller bereikt dan je denkt, of het moet zo zijn dat voor elke miljoen werklozen erbij in de VS de Dow er 1.000 punten bij krijgt. So be it ;) ... Win some, lose some.