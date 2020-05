Hoofdindex Amsterdam op winst

Gepubliceerd op | Views: 468

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond maandagmiddag op winst. Ook de andere Europese beurzen zaten in de lift. De versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen zorgde voor optimisme bij beleggers en wakkerde de hoop aan op een economisch herstel in de tweede jaarhelft. Ook reageerden de financiële markten op veelbelovende testresultaten bij een onderzoek naar een potentieel coronavaccin van farmaceut Moderna.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 3,3 procent hoger op 516,79 punten. De MidKap ging ook 3,3 procent vooruit, tot 683,74 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 4,3 procent aan.

Alle 25 AEX-bedrijven wonnen terrein. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield was de grote winnaar met een winst van bijna 10 procent. Shell profiteerde van de opleving van de olieprijzen en won 6,4 procent. Het gas- en olieconcern heeft daarnaast zijn strategische samenwerking met het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC uitgebreid. Met de deal is 5,6 miljard dollar gemoeid.

Heineken

Heineken klom 3,6 procent. Volgens de Peruaanse krant Gestión wil de bierbrouwer voor 50 miljoen dollar de Tres Cruces-bierdivisie van de Peruaanse Aje Group overnemen. IMCD won 2,5 procent. De chemicaliëndistributeur koopt de Chinese farmaceutische activiteiten van Develing International.

Bij de kleinere bedrijven steeg B&S Group bijna 4 procent. De distributeur en groothandelsbedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet vanwege de coronacrisis, maar verwacht dat de zaken later dit jaar de zaken weer gaan aantrekken. Fietsenfabrikant Accell (plus 12,1 procent) profiteerde van de oproep van de regering om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen.

Ryanair

Elders in Europa trok Ryanair de aandacht. In Dublin won het aandeel dik 15 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht tot maart volgend jaar de helft minder passagiers te vervoeren vanwege de virusuitbraak. Daarnaast waarschuwde het bedrijf voor een recordverlies in het lopende kwartaal. Vanaf juli moeten de zaken wel wat beter gaan en hoopt Ryanair een flink deel van zijn vluchten te hervatten. ThyssenKrupp steeg een kleine 11 procent in Frankfurt. Volgens persbureau Reuters praat het Duitse industrieconcern met concurrenten over een fusie van zijn Europese staaldivisie.

De euro was 1,0858 dollar waard tegen 1,0816 dollar op vrijdag. De olieprijzen zaten in de lift door productiebeperkingen en de hoop op een herstel van de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 12 procent meer op 32,87 dollar. Brentolie werd ruim 7 procent duurder op 34,89 dollar.