Wall Street opent in de plus

Ook Google-moeder Alphabet (min 1 procent) staat in de belangstelling. Amerikaanse autoriteiten staan naar verluidt op het punt het techconcern aan te klagen wegens concurrentievervalsing. President Donald Trump waarschuwde ook andere socialmediabedrijven als Facebook en Twitter dat er binnenkort maatregelen komen. Hun aandelen gingen niettemin tot bijna 4 procent omhoog



Alles lekker blind kopen mensen... kan alleen maar omhoog.

Boeing ook plus 7,5%!!

En dat terwijl de luchtvaartsector zelf aangeeft dat deze crisis erger is dan9 /11 en de bankencrisis bij elkaar en dat het zeker 3 jaar gaat duren voor men weer enig herstelt is.... En dat terwijl men zelf geen flauw benul heeft vanaf wanneer men weer met volle kisten kan gaan vliegen... Succes!!



Waanzin ten top deze stijging.... deja vu 2001 en 2008.

Wachten op de juiste trigger voor de pats boem show.

De grote val naar beneden gaat niet komen dat dacht ik ook steeds.Heb met mijn shorts genoeg verdiend met de andere die ik in mijn optimisme erbij had gekochtga ik niets op verdienen.Al met al toch dit jaar 352% winst dus niet ontevreden.Om nu nog shorts te kopen ik denk het niet.Je moet een beetje out the box denken dan snap je ook waarom de beurs niet naar beneden gaat.In de oude gedachten had de index al op tenminste 200 moeten staan, dat gaat niet gebeuren nu niet en nooit niet.Er zijn andere krachten die dat bepalen daar hebben wij verder geen invloed op.Mijn raad, ga er eens goed over nadenken en pak je kansen, zal erg zenuwachtig worden maar als je oplet is er meer dan genoeg te verdienen.