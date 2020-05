Hoopvolle resultaten corona-vaccin in Amerikaanse proef

Donny Trump gaat dus toch gelijk krijgen....... at WARP speed. Je lacht je broek toch stuk als het echt lukt. Zitten wij hier te soebatten over allerlei geneuzel met protocollen. In mijn stad hebben ze de hoofdstraat in het winkelgebied voorzien van een doorgetrokken middenstreep. Met allemaal "kleuters" in oranje hesjes (geel was natuurlijk not done) die je terecht wijzen als je er over heen gaat. Aantal mensen overleden hier is 29 op 110.000 inwoners. Dat is over een periode van 12 weken...... Woon je in een van de meest welvarende en geavanceerde landen ter wereld. Ik heb af en toe het idee dat ik in een totalitair regime terecht ben gekomen met al die maatregelen die indruisen tegen de grondrechten en grondwet. Maar dat terzijde. We gaan lekker !