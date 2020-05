FNG wil uitstel voor betaling obligaties

Gepubliceerd op | Views: 599 | Onderwerpen: obligaties

MECHELEN (AFN) - Winkelbedrijf FNG, bekend van modeketens als Steps, Brantano en Miss Etam, wil een uitstel van betaling voor twee soorten obligaties afspreken. Het bedrijf wil daarvoor op korte termijn voor beide groepen obligatiehouders een algemene vergadering bijeen roepen. Een buitengewone vergadering waar beide groepen obligatiehouders aan mee zouden doen blies FNG af omdat er niet genoeg aanmeldingen waren.

FNG mikt voor de obligaties die werden uitgegeven op 1 juni 2012 en 20 maart 2015 een uitstel van betalingen en een standstill met drie maanden. Dat geeft het bedrijf de gelegenheid om een herstelplan tegen de coronacrisis uit te werken.

Het is de laatste tijd onrustig rond het winkelbedrijf. Onlangs werd bekend dat topman Dieter Penninckx om medische redenen opstapte en de leiding overdroeg aan Manu Bracke, die hiervoor de operationeel directeur was. Vanwege de crisis had FNG eerder al de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Ook waren er recent berichten dat de torenhoge schuldenlast van het bedrijf twijfels doet rijzen over de overlevingskansen.

De Belgische beurswaakhond FSMA heeft het aandeel van winkelbedrijf FNG op de beurzen in Amsterdam en Brussel geschorst.