'Wall Street opent met winsten'

Met winst ja, opkloterij.

Kan niet eerlijk genoeg meer gaan, opjagen en bubbels maken, meeste gangbare crisis ooit in de maak, en bankiers mopeten beurs up jagen alleen maar.



Bomen tot in de hemel.



Steeds home rush van 1800 punten up non stop bij up fruts.



Het kan beter in iets anders gestoptw orden als alleen de beurs, je weet winsten gaan de particulier midner zien als de bank, en het gaat zo slecht zeggenz e, nauw niet te zien.