'Stappen VS tegen Huawei slecht voor chipsector'

@Knight V kan ik ook jou op het lijstje door China betaalde influencers plaatsen? ;-)

Lijkt mij terecht commentaar. We laten ons flikken. Toegegeven, ook door China, want door iedereen, maar momenteel toch vooral door die agressieve, niets ontziende Amerikanen.Ook al zouden zij zich dood moeten schamen voor zowel de redenen (America first = schijt aan de rest, klimaat boeit niet, de minder bedeelden in eigen land ook niet) als vooral de manier waarop (ongefundeerd roeptoeteren over ziektes, misdaden voorgangers, uit klimaat- en gezondsinstanties stappen en zo kunnen we nog heel lang doorgaan);Europeanen moeten ook hun belang gaan verdedigen. Helaas zijn wij allen bezig (zeker ook op dit medium) om een wig te drijven in Europa. Een sterk Europa zou een sterke positie in kunnen nemen, maar ieder land wil helaas haar eigen weggie...