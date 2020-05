Olieprijs vindt weg omhoog na stevige productiebeperkingen

De windmolens staan nu ook onder druk, de elektriciteit prijs is al gehalveerd.



Bij mooi weer en een strak windje is er zware overproductie en moet er geld bij om de elektriciteit kwijt te raken, er moet soms geld bij vertelde die meneer op TV, een negatieve prijs dus.



20% minder afname tijdens deze crisis terwijl de opbouw/uitrol van die offshore machines in de Noordzee keihard doorgang vinden, ik mag hopen dat de NL-banken er niet te diep inzitten.



Hoe raak je in Godsnaam elektriciteit kwijt? laten weglopen, laten verdampen, af fakkelen, in de grond pompen, de zee onder stroom zetten, de wegverlichting vol laten branden om 14.50 uur in de middag?