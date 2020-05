Goudprijs op hoogste niveau sinds 2012 door zorgen coronacrisis

De Amerikaanse economie gaat dit kwartaal "makkelijk" 20 tot 30 procent krimpen vanwege de coronacrisis, zei Fed-voorzitter Jerome Powell zondagavond 17 mei 2020 in een interview op de Amerikaanse televisiezender.



Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus in de Verenigde Staten hebben veel bedrijven hun deuren gesloten. Veel ondernemingen dreigen failliet te gaan en sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 36 miljoen Amerikanen hun baan verloren.



De voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken verwacht tot het einde van 2021 economische krimp. Ook zou het werkloosheidspercentage in de VS kunnen oplopen tot 25 procent. Dit gebeurde voor het laatst tijdens the great depression 1929



In juni, juli en augustus komen de harde klappen.

Goud naar 1800 1900 en plus 2000 dollar