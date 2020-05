Recordverlies voor SoftBank door tegenvallers met investeringen

Gepubliceerd op | Views: 1.006

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - SoftBank heeft vanwege tegenvallers met zijn investeringen vorig jaar een recordverlies in de boeken gezet. De Japanse telecom- en investeringsreus heeft grote belangen in kantoorverhuurder WeWork, die ook in Amsterdam werkruimtes aanbiedt, en taxi-app Uber. Maar de waarde van die bedrijven is sinds het instapmoment flink geslonken.

Het concern zette een operationeel verlies van bijna 1,4 biljoen yen in zijn eind maart afgesloten boekjaar. Dat is omgerekend zo'n 12,1 miljard euro. Onder de streep resteerde een verlies van net minder dan 1 biljoen yen. Dat zijn de slechtste cijfers in de 39 jaar dat SoftBank bestaat. Vooral bij investeringsfonds Vision Fund was het verlies enorm. Daarmee zorgde dat onderdeel vorig jaar voor de grootste terugval in winstgevendheid. Een jaar daarvoor was die tak juist goed voor het merendeel van de winst.

SoftBank investeerde eerder stevig in WeWork, maar na een afgeblazen beursgang vorig jaar viel de kantoorverhuurder bijna om. In Uber stak SoftBank eveneens geld. Na de beursgang vorig jaar werd het bedrijf echter flink minder waard dan het prijskaartje dat durfinvesteerders eerder aan het bedrijf hingen. De laatste tijd worden verschillende bedrijven waarin SoftBank heeft geïnvesteerd ook hard geraakt door de coronacrisis.

SoftBank kondigde verder aanpassingen in de top aan. De medeoprichter van de Chinese techreus Alibaba Jack Ma, die dertien jaar in de directie van SoftBank zat, gaat vertrekken. Daarnaast zijn drie nieuwe directeuren genomineerd.