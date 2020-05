Vestager bezorgd over marktverstoring EU door crisispakketten

quote: Charlemagne schreef op 18 mei 2020 08:42:

Hoezo oplossing? Nee, vooral niet mee bemoeien, de markt is de markt.....en die reguleert zichzelf.....

Hoezo oplossing? Nee, vooral niet mee bemoeien, de markt is de markt.....en die reguleert zichzelf.....

Helaas is het daar al misgegaan met het doordrukken van de Euro.Een marktkoopman moet ook zijn eigen broek ophouden, scherp inkopen, je eigen spullen aan de man brengen, en er geld mee verdienen.Werk je niet hard genoeg dan is het al snel exit.Het is bekend dat Grieken, Italianen en o.a. Fransen het werken niet uitgevonden hebben.Hoe kun je daarnaast een éénheid vormen als je in Frankrijk al op je 62-ste met pensioen gaat en in Nederland door moet werken tot je 67-ste.Dit is een ongelijk speelveld.Wij betalen de rekening voor alle Eurobroeders die andere tradities hebben en de de kantje er af lopen.Dit is toch te zot voor woorden.Laat die opgezwollen Eurofielen toch ploffen, waar zit je Timmermans, net als je maatjes, jullie zullen wel drukdoende zijn om in achterkamertjes de big-green-deel er door te drukken.Europa wordt volledig kaalgekapt om de biomassacentrales aan de praat te houden.Negatieve rentes bij oplopende inflatie, pure geldontwaarding voor ons, pensioenfondsen die Europees verplicht worden om in Europese negatieve staatsobligaties te beleggen, knettergek.En hoe lang zal de hoogte van de AOW nog houdbaar zijn?Verklaar het Euro project maar voor dood.Terug naar de EEG, toen was samenwerking nog heel normaal en werd er onderling ook geen ruzie gemaakt.En je ziet het nu ook met Corona, elk land heeft haar eigen regels, er is totaal geen eenheid.Zie o.a. de Grieken, hoe vaak zijn ze door de jaren heen failliet gegaan, vaak genoeg.Ze hebben gewoonweg geen verdienmodel, en wij maar lappen voor hun.En zie de Italianen, als ze het niet meer konden trekken dan devalueerden ze gewoon hun munt en het leven ging door.Met samenwerking is niks mis, met onderdrukking wel.Stop de Euro in de huidige vorm, het is een bodemloze put.