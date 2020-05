Vestager bezorgd over marktverstoring EU door crisispakketten

Gepubliceerd op | Views: 658 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Het verschil in de mate waarin lidstaten van de Europese Unie met steunpakketten tegen de coronacrisis komen, kan verstorend werken in de interne Europese markt. EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging) spreekt in een interview met verschillende kranten haar zorgen uit over deze ontwikkeling.

Vooral Duitsland komt met omvangrijke steunpakketten voor bedrijven, met ongeveer de helft van alle steun tegen de crisis, zegt Vestager. Daardoor kunnen Duitse bedrijven de crisis veel beter weerstaan dan bijvoorbeeld Italiaanse ondernemingen, omdat Italië veel minder financiële vuurkracht heeft. Door deze verschillen kunnen bepaalde landen dus sneller herstellen van de crisis dan andere EU-lidstaten.

De Europese Commissie werkt aan plannen om te zorgen voor een meer evenredige spreiding van overheidssteun aan bedrijven in de EU, om zo een eerlijker speelveld te creëren.