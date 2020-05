'Damrak begint week met winst'

Gepubliceerd op | Views: 2.055

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag waarschijnlijk hoger openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winst te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Nu het kwartaalcijferseizoen vrijwel achter de rug is gaat de aandacht vooral uit naar de economische impact van de pandemie en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen.

Beleggers verwerken daarnaast de uitlatingen van Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve zei zondag dat de Amerikaanse economie door het sluiten van bedrijven vanwege de virusuitbraak dit kwartaal "makkelijk" kan instorten met 20 tot 30 procent. Hoewel de werkloosheid zou kunnen oplopen tot 20 tot 25 procent verwacht Powell dat het land een nieuwe depressie zal vermijden. Wel waarschuwde hij dat de Amerikaanse economie mogelijk niet volledig zal herstellen als er geen vaccin komt tegen Covid-19.

Gas- en olieconcern Shell kondigde aan zijn strategische samenwerking met het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC te hebben uitgebreid. De bedrijven bundelen hun krachten samen in een nieuw etheenproject in Huizhou, China. De bouw daarvoor begint volgend jaar. Met de deal is 5,6 miljard dollar gemoeid.

Douwe Egberts

Op het gebied van beursgangen meldde de Britse zakenkrant Financial Times dat de beursintroductie van JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, deze week wordt aangekondigd door moederbedrijf JAB Holdings. De koffie-onderneming wordt in Amsterdam naar de beurs gebracht en JAB heeft zich het doel gesteld daar 2 miljard euro mee op te halen.

Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group liet weten in het eerste kwartaal een lagere omzet te hebben behaald vanwege de coronacrisis. De onderneming verwacht dat later dit jaar de zaken weer gaan aantrekken, maar dat over heel 2020 nog wel een lager verkoopvolume behaald wordt.

Heineken

Aan het overnamefront meldde de Peruaanse krant Gestión dat Heineken naar verluidt op het punt staat om een overname te doen in Peru. De Nederlandse bierbrouwer zou ongeveer 50 miljoen dollar willen neertellen voor de Tres Cruces-bierdivisie van de Peruaanse Aje Group.

Chemicaliëndistributeur IMCD liet weten de Chinese farmaceutische activiteiten van Develing International te kopen. Een overnamebedrag werd niet vermeld. De activiteiten die IMCD koopt zijn goed voor een jaaromzet van ongeveer 10 miljoen euro en zullen worden geïntegreerd in het bedrijfsonderdeel Pharma van IMCD China.

De euro was 1,0818 dollar waard tegen 1,0816 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,3 procent meer op 30,70 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 33,49 dollar.