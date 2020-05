Shell breidt samenwerking met Chinees oliebedrijf uit

Gepubliceerd op | Views: 2.487 | Onderwerpen: China

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Gas- en olieconcern Shell heeft zijn strategische samenwerking met het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC uitgebreid. De twee partijen hebben hun handtekeningen gezet onder een strategisch raamwerk voor een nieuw project.

Shell en CNOOC, voluit China National Offshore Oil Corporation, bundelen hun krachten samen in een nieuw etheenproject in Huizhou, China. De bouw daarvoor begint volgend jaar. Met de deal is 5,6 miljard dollar gemoeid.

De samenwerking tussen Shell en zijn Chinese partner loopt al sinds 2000.