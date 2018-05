Mijn kredietstatus liep van de week,helaas weer een deuk op,de beide dip aankopen,signify en abn,gingen niet in het herstel,ondanks een koop aanbeveling voor signify door beurswijzer,ik ga er in ieder geval al wel een leuk dividend van vangen,wat ik nog weer in kan zetten om mijn posities abn en lanschot te versterken,dan werkt het dividend dubbel.

Mijn supertopper besi heb ik ( tijdelijk) afgebouwd ten gunste van het rijkste aandeel van de beurs; asmi,zij hebben meer dan 14€ per aandeel in kas,als mijn gegevens kloppen,ze gaan daar van de week 80cent per aandeel van uit delen,in augustus zit er een super dividend van 4€ per aandeel aan te komen,terwijl de vooruitzichten,voor de 2e jaarhelft gunstig zijn,dus dit moet gewoon goed kunnen komen.

Helaas ging het gisteren gelijk al grondig mis,door slechte vooruitzichten,van een amerikaanse konkulega,weekresultaat+ mijn dippertjes -1%,de aex schreef +0,85%,helaas,pindakaas!

Vandaag mijn groentetuin reinigen,want de rucht groeit prima,nu ja, het tuinders gezegde is;geen rucht,geen vrucht,dus dat moet ook goed kunnen komen.

Morgen herdenken,hoe de meest betrouwbare levensgids,de Heilige Geest,bij en naar ik hoop ook in jullie is komen wonen.

Maandag naast Pinksterfeest,hopenlijk ook feest op de beurs,mijn plannen zijn om nog meer in mijn dipjes te investeren,want ik blijf toch echt in hen geloven en abn geeft bij de huidige koers 6% jaardividend,niet gek vind ik,Sjaloom!!!