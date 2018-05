S&P handhaaft hoogste kredietstatus Nederland

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Nederland

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) handhaaft zijn allerhoogste kredietstatus voor Nederland op AAA. Het vooruitzicht voor de kredietbeoordeling is stabiel, wat betekent dat een afwaardering er voorlopig niet inzit.

S&P wijst onder meer op de gezonde overheidsfinanciën van Nederland, met begrotingsoverschotten. Er wordt door het kredietbureau verwacht dat de staatsschuld de komende jaren met bijna 10 procent zal dalen, tot circa 46 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2021. Verder wordt gerekend op een economische groei in Nederland in 2018 met 2,8 procent en met gemiddeld 1,9 procent in de periode 2019-2021.