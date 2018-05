Royal Delft investeert 7 miljoen in vastgoed

Royal Delft koopt vastgoed



(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft een principeakkoord bereikt over de koop van een aantal vastgoedobjecten van Boron, het familiekantoor van de familie J.A. Fentener van Vlissingen. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend.



De investering bedraagt ongeveer 7 miljoen euro, met een verwacht jaarlijks rendement van circa 6 procent. De investering betreft een bedrijfspand in Utrecht, Haarlem en aantal appartementen in Haarlem, die nog worden ontwikkeld.



Boron neemt voor circa 5 procent deel in de juridische entiteit, waarin het vastgoed ondergebracht zal worden. Boron zal de objecten beheren.



Royal Delft meldde dat de gesprekken met Boron in een gevorderd stadium zijn en dat de ondernemingsraad een positief advies heeft afgegeven ten aanzien van de transactie.



Door: ABM Financial News