Royal Delft investeert 7 miljoen in vastgoed

Gepubliceerd op | Views: 262 | Onderwerpen: vastgoed

DELFT (AFN) - Aardewerkproducent Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, investeert een bedrag van 7 miljoen euro in vastgoed. Dat meldde het bedrijf in een nadere toelichting op de investering die april aangekondigd werd.

Het bedrijf maakte in april bekend een principeakkoord te hebben gesloten over de aankoop van een aantal objecten, in Utrecht en Haarlem. Royal Delft koopt de bezittingen van Boron, dat onderdeel is van de boedel van de familie Fentener van Vlissingen. Volgens Royal Delft zijn de gesprekken met Boron inmiddels in een vergevorderd stadium en heeft de ondernemingsraad een positief advies gegeven rond de transactie.

Het bedrijf verwacht dat de investering zal leiden tot een stabiele geldstroom die moet bijdragen bij het in stand houden van de ambachtelijke productie van Delfts Blauw aardewerk. Het jaarlijks rendement wordt geraamd op ongeveer 6 procent.