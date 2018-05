Hogere huurinkomsten voor Retail Estates

Gepubliceerd op | Views: 60

TERNAT (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in het afgelopen gebroken boekjaar meer huurinkomsten in de boeken gezet. Die kwamen in het eind maart afgesloten jaar uit op 78 miljoen euro, tegen 66,6 miljoen euro een jaar eerder.

Volgens Retail Estates is die stijging te danken aan overnames van panden en oplevering van projecten. Het nettoresultaat zakte naar 46,7 miljoen euro, van ruim 52 miljoen euro een jaar eerder. De waarde van de vastgoedportefeuille ging met meer dan een kwart omhoog tot ruim 1,3 miljard euro. De bezettingsgraad lag eind maart op 98,1 procent. Het dividendvoorstel bedraagt 3,60 euro per aandeel.

De Belgen bezitten in Nederland onder meer vastgoed in Zwolle, Apeldoorn, Leiderdorp en Heerlen. Retail Estates kreeg recent een notering op Beursplein 5. De onderneming is al geruime tijd in Brussel genoteerd.