Pinksteren is big business voor supers

Gepubliceerd op | Views: 273

LEIDSCHENDAM (AFN) - Het lange pinksterweekend legt supermarkten bepaald geen windeieren. Met het mooie weer in het vooruitzicht worden er deze week veel extra boodschappen gedaan. Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, rekent op een recordomzet van 880 miljoen euro.

Alleen in de week voorafgaand aan Kerstmis wordt doorgaans een hogere omzet behaald. Ter vergelijking: in de aanloop naar Pasen ging onlangs voor 813 miljoen euro aan producten langs de kassa. Een jaar geleden was Pinksteren overigens nog goed voor een weekomzet van 799 miljoen euro.

Mensen nemen, speciaal in het lange pinksterweekend, de tijd om eten te bereiden en lekkere en gezonde hapjes te presenteren bij de koffie en de borrel. Supermarkten spelen daarop in met allerlei panklare groenten en barbecue-spullen. Ook makkelijk te bereiden vlees en vers bereide hapjes vliegen de winkels uit, aldus een woordvoerster van het CBL.