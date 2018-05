'Wall Street verwerkt handelsgesprekken'

Gepubliceerd op | Views: 842

NEW YORK (AFN) - De beurzen New York beginnen de laatste handelsdag van de week naar verwachting licht in de plus. Veel aandacht zal uitgaan naar de handelsgesprekken die de Verenigde Staten en China voeren. Het is daarbij onduidelijk hoeveel schot er in de onderhandelingen zit. Op het bedrijvenfront kwamen onder meer John Deere en Applied Materials met cijfers.

Een Chinese delegatie houdt deze week gesprekken in Washington om de opgelopen handelsspanningen tussen de twee landen te verminderen. Het Aziatische land beloofde naar verluidt het handelsoverschot met de VS te verkleinen, maar Peking ontkent deze geste. Wel deed China een handreiking door een onderzoek naar vermeende Amerikaanse prijsdumping te staken.

De onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (NAFTA) lijken nog niet echt te vlotten. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer verklaarde nog lang geen overeenstemming te hebben bereikt met Mexico en Canada over herziene voorwaarden voor het verdrag.

Cijfers

Op het bedrijvenfront kwamen onder meer John Deere en Applied Materials met cijfers. Fabrikant van landbouwmachines Deere stelde zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar naar boven bij, wegens een aanzienlijke omzet- en winststijging in het afgelopen kwartaal.

Toeleverancier aan de chipindustrie Applied Materials sloot de afgelopen driemaandsperiode af met recordresultaten, maar kenners waren toch niet helemaal tevreden over de vooruitzichten voor het lopende kwartaal. Het aandeel stond in de voorbeurshandel stevig in de min.

Overtuigen

Ook Campbell Soup kon niet echt overtuigen met zijn kwartaalbericht. Er werd verlies geboekt, er werd een winstalarm afgegeven en de topvrouw van het bedrijf is per direct opgestapt. Verder gaf onder meer warenhuisketen Nordstrom een kijkje in de boeken.

Er was ook nog nieuws op overnamegebied. De Amerikaanse investeerder Blackstone gaat zijn resterende belang verkopen in Hilton Worldwide Holding, het bedrijf achter de gelijknamige hotelketen. Daarmee is waarschijnlijk zo'n 1,3 miljard dollar gemoeid.

Donderdag sloot de leidende Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 24.713,98 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2720,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent, op 7382,47 punten.