Circa 60.000 Porsches terug naar garage

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Porsche moet in Europa circa 60.000 sportieve terreinwagens terug naar de garage roepen. In Nederland gaat het zeker om 700 auto's. De SUV's zijn uitgerust met illegale software die de uitstoot van de dieselmotoren manipuleert. De Duitse toezichthouder heeft beslist dat deze software moet worden aangepast.

De terugroepactie is een nieuwe klap in het gezicht voor moederbedrijf Volkswagen dat gebukt gaat onder de nasleep van het omvangrijke dieselschandaal. De kwestie met de sjoemelsoftware heeft het bedrijf al de nodige miljarden gekost. Ook het imago van de Duitse autoreus heeft een deuk opgelopen.

Volgens het Duitse ministerie van Transport is in auto's van de types Macan en Cayenne software gevonden die emissietesten kon beïnvloeden. De terugroepactie geldt voor 52.831 auto's van het type Macan die zijn uitgerust met een 3.0-liter V6 dieselmotor en 6755 Cayenne 4.2-liter V8 motor.

Volgens autobedrijf Pon, de Nederlandse importeur van Porsche, gaat het in ieder geval om 700 Macans in Nederland. Of er ook Nederlandse Cayennes bij betrokken zijn, is nog niet duidelijk.

De motoren die Porsche gebruikt zijn door Audi geleverd. Dat zusterbedrijf zei in maart al dat er nog omvangrijke terugroepacties staan te gebeuren.