NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeerder Blackstone verkoopt zijn resterende belang in Hilton Worldwide Holding, het bedrijf achter de gelijknamige hotelketen. Dat heeft het hotelbedrijf bevestigd nadat geruchten daarover de ronde deden.

Blackstone is nu nog goed voor een belang van 5,8 procent wat neerkomt op 15,8 miljoen aandelen. Daarmee is het de grootste aandeelhouder van Hilton. Een verkoop van de aandelen zou de investeerder een bedrag opleveren van circa 1,3 miljard dollar. Hilton koopt 1,25 miljoen van de eigen aandelen van Blackstone terug.

In 2007 betaalde Blackstone een slordige 26 miljard dollar voor de overname van Hilton. De investeerder haalde het hotelbedrijf van de beurs. In 2013 keerde de keten terug op de aandelenmarkt. In 2014 begon Blackstone met het weer terugbrengen van zijn belang. In maart 2017 werd nog een kwart van de aandelen verkocht aan het Chinese HNA. Dat bedrijf verkocht zijn belang onlangs met een winst van circa 2 miljard dollar.