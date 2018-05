Deere kijkt nog positiever vooruit

Gepubliceerd op | Views: 335

MOLINE (AFN) - De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere heeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar voor de tweede keer in korte tijd verhoogd. De maker van onder meer tractors en maaidorsers blijft profiteren van de verbeterde marktomstandigheden in de landbouw, waardoor de vraag naar zijn machines groeit.

Bij de landbouwtak, veruit de belangrijkste divisie van het bedrijf, gaat Deere nu uit van 30 procent meer omzet, een procentpunt meer dan eerder voorzien. Het concern levert ook steeds meer machines voor bouwsector en de bosbouwindustrie. Hier was sprake van een omzetgroei met 84 procent. Deze divisie was goed voor circa een kwart van de totale opbrengsten.

Deere zette in het tweede kwartaal van het boekjaar een omzet van 10,7 miljard dollar in de boeken. Dat betekende een stijging van 29 procent in vergelijking met een jaar eerder. De winst steeg met 50 procent tot 1,2 miljard dollar.

Het bedrijf gaat voor het boekjaar dat eind oktober afloopt uit van een winst van 2,3 miljard dollar, waar eerder rekening werd gehouden met 2,1 miljard dollar. In februari werden de prognoses ook al opgehoogd.