Cao-akkoord verkochte margarinetak Unilever

ROTTERDAM (AFN) - Werknemers van de inmiddels verkochte margarinedivisie van Unilever zijn dicht bij een loonsverhoging. De vakbonden FNV en CNV bereikten een akkoord met de werkgever over een nieuwe cao en een sociaal plan voor drie jaar. De leden moeten nog instemmen met het akkoord.

Het sociaal plan is belangrijk, omdat Unilever bezig is met de verkoop van zijn margarinetak. Zo'n driehonderd van de medewerkers verhuizen mee naar de nieuwe eigenaar, investeringsmaatschappij KKR. De bonden maakten zich rond de bekendmaking van de verkoop zorgen over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Volgens FNV krijgen de medewerkers met het bereikte akkoord meer zekerheid en een ,,fatsoenlijke" loonsverhoging van meer dan 7 procent voor drie jaar. Ook blijft hun pensioenvoorziening op peil. Het sociaal plan blijft het eerste jaar na afronding van de verkoop op hetzelfde niveau als bij Unilever.