'Fiatjes straks niet meer in Italië gemaakt'

ROME (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Fiat is volgens bronnen van plan goedkopere modellen als de Punto niet meer in Italië te produceren. De plannen worden naar verluidt 1 juni wereldkundig gemaakt. Voor de automaker is het verplaatsen van de productie een historisch besluit. Juist de productie van betaalbare auto's staat volgens kenners symbool voor het naoorlogse succes van Fiat.

De fabrieken in de buurt van Turijn en Napels worden aangepast voor de fabricage van duurdere modellen als de suv's van Jeep en Maserati. De bronnen zeggen dat er nog geen definitieve beslissing over de wijzigingen is genomen.

Fiat, dat onderdeel is van samenwerkingsverband Fiat Chrysler, gaat ook de productie van de Panda verplaatsen. Deze auto's zullen in Polen van de band rollen. Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne, die volgend jaar met pensioen gaat, zou geen toekomst zien in de productie van goedkope modellen in landen waar de lonen hoger liggen.