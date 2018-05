'Samenwerking VS geen risico voor Ahold'

Gepubliceerd op | Views: 924 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De samenwerking tussen de Amerikaanse supermarktketen Kroger en de Britse onlinesuper Ocado is niet direct bedreigend voor Ahold Delhaize. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

Donderdag ging Ahold Delhaize, dat het gros van zijn inkomsten op de Amerikaanse markt behaalt, omlaag op de beurs na aankondiging van de deal tussen concurrent Kroger en Ocado. Volgens de marktkenners heeft Ahold Delhaize met keten Peapod al een sterk online merk in de VS, al blijft de groei daarvan wel wat achter bij die van zijn webwinkels in Nederland ah.nl en bol.com.

KBC heeft een koopadvies met een koersdoel van 22 euro op het aandeel. Ahold Delhaize stond omstreeks 09.35 uur 0,4 procent hoger in de AEX op 19,52 euro.