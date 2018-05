AEX begint met verlies

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager begonnen. De andere Europese beursgraadmeters openden gemengd. Beleggers verwerkten de opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei te twijfelen of de handelsonderhandelingen met China succesvol zullen zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de min op 567,54 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 806,13 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. Frankfurt bleef ongewijzigd.

Op de lokale markt zakte Curetis 4,4 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf heeft in het eerste kwartaal meer uitgegeven, onder meer aan onderzoek en ontwikkeling, distributie en administratie. Aan het eind van het eerste kwartaal had het bedrijf nog bijna 11,4 miljoen euro in kas, zo'n 5 miljoen euro minder dan eind maart 2017.