'Cijfers HAL als verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten die investeerde HAL Trust donderdag bekendmaakte, waren voor kenners van KBC Securities weinig verrassend. Dat schrijven de marktvorsers in een rapport over de onderneming.

De nettovermogenswaarde kwam aan het eind van het kwartaal uit op bijna 11,4 miljard euro, ofwel 142,15 euro per aandeel. Dat was nagenoeg gelijk aan de 143,10 euro die KBC voorzag. Het belang van HAL in uitbater van optiekketens GrandVision viel wel lager uit dan geraamd. Dat gold ook voor de waarde van de belangen in andere bedrijven als Boskalis, SBM Offshore en Vopak.

Alles bij elkaar is er voor KBC geen reden om te tornen aan de verwachtingen voor HAL en het hold-advies plus het koersdoel van 152 euro. Het aandeel van de investeerder stond kort na de openingsbel in Amsterdam 0,1 procent hoger op 153 euro.