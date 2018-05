Uitgaven Curetis stijgen

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - Curetis heeft in het eerste kwartaal meer uitgegeven, onder meer aan onderzoek en ontwikkeling, distributie en administratie. Dat bleek vrijdag uit een handelsbericht van het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf.

De uitgaven bedroegen iets meer dan 6 miljoen euro, tegen bijna 4,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Curetis is de toename ,,in lijn met de operationele en organisatorische groeistrategie''. De onderneming wist weer verschillende stappen te zetten met zijn diagnosesysteem Unyvero. Aan het eind van het eerste kwartaal had Curetis nog bijna 11,4 miljoen euro in kas, bijna 5 miljoen euro minder dan eind maart 2017.

Wel wist Curetis afgelopen periode 4,1 miljoen euro aan extra kapitaal op te halen door een aandelenuitgifte aan Amerikaanse en Europese institutionele investeerders. Ook verzekerde Curetis zich er bovendien van nog 10 miljoen euro op te kunnen halen met extra aandelenuitgiftes.

De onderneming zette een omzet in de boeken van 490.000 euro, 41 procent meer dan een jaar terug. Daarbij wordt wel een waarschuwing gegeven dat de omzetontwikkeling van kwartaal op kwartaal waarschijnlijk erg beweeglijk zal blijven, omdat productverkopen aan distributiepartners nog ongelijk verdeeld zijn over het jaar. Het nettoverlies van Curetis liep op tot bijna 5,8 miljoen euro, van meer dan 4,3 miljoen euro vorig jaar.