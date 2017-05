Regels netneutraliteit in VS weer op de schop

Gepubliceerd op | Views: 124 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Toezichthouders in de Verenigde Staten hebben een begin gemaakt met het ontmantelen van de regels over netneutraliteit die in 2015 onder toenmalig president Barack Obama waren ingevoerd. De Federale Communicatie Commissie (FCC) stemde donderdag in meerderheid in met het herzien van de regels.

Dat betekent concreet dat er op den duur weer minder regels gaan gelden voor internetproviders in de VS. Obama was voorstander van zogeheten netneutraliteit, waardoor internet open voor iedereen blijft en internetverbindingen onpartijdig worden beheerd. De huidige president Donald Trump wil juist af van de regeldruk voor bedrijven.

De koerswijziging zal met name aanbieders als AT&T en Verizon tevreden stellen. Internetbedrijven als Facebook, Amazon en Netflix zullen minder te spreken zijn over de herziening. Overigens zal het nog maanden gaan duren alvorens er een definitief akkoord is over de nieuwe regels.