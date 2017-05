Miljoenenboete Philips voor kartel dichterbij

Gepubliceerd op | Views: 195

LUXEMBURG (AFN) - Philips komt waarschijnlijk niet uit onder een Brusselse miljoenenboete wegens kartelafspraken. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft donderdag geadviseerd het beroep van Philips tegen een geldstraf van ruim 313 miljoen euro plus een gezamenlijke boete van bijna 392 miljoen euro met het Zuid-Koreaanse LG af te wijzen.

Het definitieve besluit van het hof komt over enkele maanden, maar het advies van de advocaat-generaal wordt meestal gevolgd.

De Europese Commissie legde eind 2012 boetes van in totaal 1,47 miljard euro op aan zeven elektronicabedrijven, waaronder Philips en LG, wegens verboden prijsafspraken tussen 1996 en 2006 over kathodestraalbuizen. Deze werden indertijd gebruikt in beeldschermen en monitors. Ze zijn tegenwoordig grotendeels vervangen door modernere technologieën.