Gemalto werkt samen met Finse Enfuce

AMSTERDAM (AFN) - Digitaal beveiliger Gemalto gaat samenwerken met de Finse dienstverlener Enfuce om bedrijven in Scandinavië te helpen met snelle klantidentificatie op mobiele apparaten. Daarbij wordt gemikt op onder meer financiële instellingen, detailhandelaren en fintech-bedrijven.

De identificatie voor transacties kunnen worden gedaan via een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning. Gemalto maakte geen financiële details over de samenwerking bekend.