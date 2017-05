Flink meer winst voor verzekeraar NN Group

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: verzekeringen

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) is er in het eerste kwartaal in geslaagd de kosten verder omlaag te brengen. Ook profiteerde het bedrijf van hogere inkomsten uit levensverzekeringen. Mede daardoor steeg de winst flink. De solvabiliteitsratio daarentegen liep licht terug, blijkt uit de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

NN boekte een operationeel resultaat uit voortgezette activiteiten van 406 miljoen euro. Dat is een derde meer dan een jaar eerder. De nettowinst nam met meer dan 60 procent toe naar 435 miljoen euro. De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese solvabiliteitsrichtlijnen (Solvency II), daalde van 241 procent eind 2016, naar 238 procent.

Bestuursvoorzitter Lard Friese sprak van een ,,memorabel begin'' van 2017. NN kreeg vorige maand branchegenoot Delta Lloyd vrijwel geheel in handen na een openbaar overnamebod. Daarmee is volgens de topman een goede en rendabele bestemming gevonden voor overtollig kapitaal. De overname stelt NN in staat zijn productaanbod in Nederland en België uit te breiden, aldus Friese.

Integratie

De integratie van de twee verzekeringsbedrijven is inmiddels begonnen. Delta Lloyd gaf donderdag dan ook voor het laatst zelf een update over de gang van zaken. De solvabiliteitsratio liet afgelopen kwartaal een marginale verbetering zien, van 143 naar 144 procent. Vanaf het tweede kwartaal brengt NN Group verslag uit voor het gecombineerde bedrijf.

De beursnotering van Delta Lloyd wordt beëindigd zodra de beoogde juridische fusie tussen de twee verzekeraars is afgerond. Dat zal naar verwachting uiterlijk 3 augustus het geval zijn. Samen hebben NN Group en Delta Lloyd een kapitaalbuffer van circa 180 procent, liet NN donderdag weten.