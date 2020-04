KLM verhoogt variabel loon topman Elbers toch niet

Internationaal gezien verdient hij een schijntje, het is alleen niet het moment om te verhogen.

In een normale situatie was ik het er mee eens geweest te verhogen.

Hij zorgt nog voor Nederlands tintje binnen Air France KLM.

Ik heb meer vertrouwen in hem als in Ben Smith. En die verdiend 4 miljoen per jaar!

Tegenover 5 ton! Hmmm