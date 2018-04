Verdeeld beeld op drukke dag Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 514

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een verdeeld beeld de dag uitgegaan na de stevige plussen van een dag eerder. Beleggers kregen opnieuw een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Cijfers van technologiebedrijf IBM vielen daarbij niet in de smaak. Verder speelden wegebbende geopolitieke spanningen een rol, werd gekeken naar het Beige Book van de Federal Reserve en naar de flink hogere olieprijzen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.748,07 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2708,64 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 7295,24 punten.

IBM leverde ruim 7,5 procent in na publicatie van een teleurstellende marge en winstverwachting. IBM boekte wel een hogere omzet, maar die was te danken aan wisselkoerseffecten.

Fed

De Fed was in zijn Beige Book positief over de staat van de Amerikaanse economie. Wel zag de koepel van Amerikaanse centrale banken zorgen in het bedrijfsleven over de door de VS ingestelde importtarieven.

De olieprijzen liepen sterk op na onder meer een overheidsrapport over teruglopende olievoorzieningen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 68,77 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 73,80 dollar per vat.

Morgan Stanley

Luchtvaartconcern United Continental ging 4,8 procent omhoog na beter dan verwachte vooruitzichten. Ook andere luchtvaartmaatschappijen profiteerden van de euforie rond de kwartaalcijfers van United.

Morgan Stanley kwam als laatste van de grote banken met resultaten naar buiten. De bank liet weten recordresultaten te hebben behaald in het eerste kwartaal, geholpen door de toegenomen activiteit op de financiële markten en de Amerikaanse belastingverlagingen. Het aandeel sloot echter vlak.

Euro

Spoorwegbedrijf CSX kwam met meevallende cijfers en steeg 7,9 procent. Farmaceut Abbott zakte juist 0,5 procent ondanks een beter dan verwachte omzet. Fabrikant van onder meer privévliegtuigen en helikopters Textron steeg 6,8 procent nadat het bij zijn cijferpublicatie bekendmaakte een bedrijfsonderdeel te verkopen voor 810 miljoen dollar.

Verder profiteerde eBay met een plus van 2,8 procent van een positief analistenrapport. Morgan Stanley denkt dat eBay weer een goed kwartaal heeft gedraaid en verhoogde zijn beleggingsadvies voor de internethandelaar.

De euro was 1,2376 dollar waard, tegen 1,2372 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.