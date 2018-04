Weinig beweging op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 137

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handel dichtbij de slotstanden van een dag eerder, toen stevige plussen werden genoteerd. Beleggers verwerkten opnieuw een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van technologiebedrijf IBM en bank Morgan Stanley. De handel krijgt ook steun van de wegebbende geopolitieke spanningen rond Syrië en wat betreft het handelsconflict.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) een fractie in de plus op 24.790 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2714 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,4 procent vooruit tot 7307 punten.

IBM leverde ruim 7 procent in na publicatie van een teleurstellende marge en winstverwachting. IBM boekte wel een hogere omzet, maar die was te danken aan wisselkoerseffecten.

Morgan Stanley kwam als laatste van de grote banken met resultaten naar buiten en steeg 0,5 procent. De bank liet weten recordresultaten te hebben behaald in het eerste kwartaal, geholpen door de toegenomen activiteit op de financiële markten en de Amerikaanse belastingverlagingen.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer luchtvaartconcern United Continental (plus 6,6 procent) en spoorwegbedrijf CSX (plus 6,5 procent), die beide beter presteerden dan gedacht. Farmaceut Abbott zakte 1,5 procent. De fabrikant van onder meer privévliegtuigen en helikopters Textron steeg 6,6 procent nadat het bij zijn cijferpublicatie bekendmaakte een bedrijfsonderdeel te verkopen voor 810 miljoen dollar.

Verder profiteerde eBay met een plus van 2,3 procent van een positief analistenrapport. Morgan Stanley denkt dat eBay weer een goed kwartaal heeft gedraaid en verhoogde zijn beleggingsadvies voor de internethandelaar.

Voor het sluiten van de handel komt de De Federal Reserve nog met zijn zogenoemde Beige Book. Dat document geeft inzage in de stand van de Amerikaanse economie.

De euro was 1,2383 dollar waard, tegen 1,2372 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 67,85 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 72,80 dollar per vat.